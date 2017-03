Plus d'infos sur le spectacle Anne Roumanoff à Mezidon Canon

ARTS MC / LA LOCO présente (lic.31047105) ce concert

Anne Roumanoff - AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES Humour, Spectacle tout public assis, Durée 1h40Mardi 7 mars – 20h30 Mise en scène : Gil GalliotCréation lumière : Sébastien DebantDécor : Yves ValenteMusique : Mario Santangeli UN SPECTACLE INÉDIT12 sketches garantis 100% nouveaux ! Il est question de mariage gay, de phobie administrative, d'une américaine qui critique le pessimisme français, d'une femme qui commande des accessoires coquins sur internet pour relancer sa vie sexuelle.Au fil de ses sketchs, Anne Roumanoff nous entraîne dans une église pour chanter "Ave, ave, ave pôle emploi, on continue à croire en toi", clashe les parents d'élève et dresse le portrait caustique d'une conseillère municipale très très à droite. Rions donc de tout ce qui va mal plutôt que d'en pleurer.Anne Roumanoff figure depuis plusieurs années parmi les humoristes préférés des Français. Qu'elle moque les émissions où l'on met en scène le malheur des gens ou qu'elle passe en revue l'actualité politique récente dans son fameux Radio bistro, le mot est juste, la formule claque, on rit mais on réfléchit aussi.