CASINO BARRIERE DEAUVILLE en accord avec Matex Productions présente (l.1069085-9089-9090) ce spectacle

Tous les sketches de Roland Magdane rassemblés dans un seul spectacle, c'est le concept de ce one-man-show idéal, best of des trente-cinq ans de carrière de l'humoriste. Alors qu'il s'était plutôt consacré au cinéma et à la télévision, le voici à nouveau sur scène avec son répertoire désopilant, qui n'a pas pris une ride : “Le dentiste”, “Les organes”, “Le barbecue”... Réservation PMR : 02.31.98.66.00