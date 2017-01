Plus d'infos sur le spectacle Egeries 2 à Deauville

Casino Barrière Deauville a le plaisir de vous recevoir pour le dîner-spectacle :

EGERIE 2Bienvenue dans la deuxième saison de notre spectacle haut en couture ! De nouveaux costumes et de nouvelles chorégraphies seront à découvrir. Retrouvez vos Egéries dans un spectacle où se Mêlent humour, séduction et acrobatie ! Par la compagnie Megalithe MENU *Apéritif **Cannelloni de saumon fumé Avocat et tomates **Pièce du boucher, pomme paillasson et sa sucrine braisée, jus de viande **So choc, dessert tout chocolat **Boissons incluses : Eaux minérales½ bouteille de vin par personne Café "L'accès aux salles de jeu est réservé aux personnes majeures et assujetti à la présentation d'une pièce d'identité"