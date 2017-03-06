Spectacle Redouanne Harjane à Caen le 6 mars 2017
Zoom sur l'artiste
- Redouanne Harjane
Redouanne Harjane est un humoriste français à suivre attentivement, au style et à la personnalité atypique. Ce comédien toujours propre...
Plus d'infos sur le spectacle Redouanne Harjane à Caen
« J'AI JAMAIS COMPRIS LE CONCEPT D'APPORTER DES FLEURS AUX PERSONNES DANS LE COMA. C'EST QUOI LE TRUC ?
ILS RÊVENT QU'ILS SONT JARDINIERS. »
PERSONNAGE AUX MULTIPLES FACETTES, REDOUANNE HARJANE EST RARE ET PARADOXAL.
APRÈS AVOIR SILLONNÉ LA FRANCE AUX CÔTÉS DE PATRICK TIMSIT, STROMAE, ORELSAN, ET FAIT DES APPARITIONS REMARQUÉES AU CINÉMA (PRÊT Â TOUT, COMMENT C'EST LOIN,
BIENTÔT UN PREMIER RÔLE DANS LE PROCHAIN FILM DE SARA FORESTIER)
REDOUANNE HARJANE REVIENT AVEC UN ( nouveauspectacle )
IL NOUS EMPORTE DANS UN MONDE HABITÉ PAR UNE DOUCE FOLIE OÙ L'ABSURDE ET L'ÉTRANGE TRANSCENDENT NOTRE QUOTIDIEN,
LE TOUT PORTÉ PAR UNE ÉCRITURE POÉTIQUE ET MUSICALE.