Spectacle Redouanne Harjane à Caen le 6 mars 2017

Redouanne Harjane à Caen
6 lundi mars 2017

20h30

Le Cargö Le Cargö

Je réserve ! (A partir de 28.00 €)
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Zoom sur l'artiste

  • Redouanne HarjaneRedouanne Harjane

    Redouanne Harjane est un humoriste français à suivre attentivement, au style et à la personnalité atypique. Ce comédien toujours propre...

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Plus d'infos sur le spectacle Redouanne Harjane à Caen

« J'AI JAMAIS COMPRIS LE CONCEPT D'APPORTER DES FLEURS AUX PERSONNES DANS LE COMA. C'EST QUOI LE TRUC ?

ILS RÊVENT QU'ILS SONT JARDINIERS. »

PERSONNAGE AUX MULTIPLES FACETTES, REDOUANNE HARJANE EST RARE ET PARADOXAL.

APRÈS AVOIR SILLONNÉ LA FRANCE AUX CÔTÉS DE PATRICK TIMSIT, STROMAE, ORELSAN, ET FAIT DES APPARITIONS REMARQUÉES AU CINÉMA (PRÊT Â TOUT, COMMENT C'EST LOIN,

BIENTÔT UN PREMIER RÔLE DANS LE PROCHAIN FILM DE SARA FORESTIER)

REDOUANNE HARJANE REVIENT AVEC UN ( nouveauspectacle )

IL NOUS EMPORTE DANS UN MONDE HABITÉ PAR UNE DOUCE FOLIE OÙ L'ABSURDE ET L'ÉTRANGE TRANSCENDENT NOTRE QUOTIDIEN,

LE TOUT PORTÉ PAR UNE ÉCRITURE POÉTIQUE ET MUSICALE.