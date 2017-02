Plus d'infos sur le spectacle Les Chansonniers-theatre Des 2 Anes à Caen

Maurice Druon disait que les chansonniers étaient comme un sac Hermès ou une Ferrari GT....Indémodables ! L'auteur des Rois Maudits avait vu juste. Les chansonniers traversent le temps, les républiques et les modes avec la constance et l'affection du public qui ont de quoi rendre jaloux certains artistes au succès éphémère. Avec les chansonniers point de message politique, de leçon ou de propos vengeurs. Juste des analyses toujours drôles et souvent pertinentes. Personne ne se prend au sérieux. Le seul parti est celui d'en rire. Il suffit d'entendre les spectateurs à la sortie du Théâtre des 2 ânes pour se rendre compte que ces amoureux du bon mot sont d'excellents thérapeutes. « Cure de rire, bain de jouvence »... Koffi Anam, un habitué de la maison, a raison : Les chansonniers devraient être remboursés par la sécurité sociale. Joli témoignage pour ces joyeux lurons qui ont l'art de dénicher la drôlerie derrière la morosité et la joie de vivre dans la tristesse.Réservation PMR : 02.31.73.27.02