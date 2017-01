Plus d'infos sur le spectacle Le Retour Des Dix Commandements à Caen

XCOM2 et 7ART présentent (Lic 21090748) La plus belle histoire de tous les temps Le retour des dix commandements

« Dans l'Egypte de Sethi, au XV siècle avant J-C, les hébreux réduits en esclavage croissent et se multiplient et Pharaon décide d'en éliminer tous les premiers nés. Le massacre est ordonné !Pour sauver son enfant, Yokebed, la mère du petit Moïse, va l'abandonner aux eaux du Nil. C'est ainsi que débute la plus belle histoire de tous les temps, celle de l'Exode et des Dix Commandements. »L'histoire complète« Par le miracle des eaux, Moïse, recueilli par Bithia soeur de Pharaon, sera élevé avec son « frère » Ramsès et deviendra Prince d'Egypte avant que le jeune homme, guidé par une main mystérieuse, ne retrouve ses racines et ne comprenne qui il est vraiment.Chassé d'Egypte, sa terre natale, pour avoir tué un garde égyptien qui voulait fouetter sa mère Yokebed, confronté au souffle brûlant du désert puis à la douceur de Sephora, celle qui deviendra son épouse, Moïse devient berger. Un soir d'orage, cherchant l'une de ses brebis égarée sur les flancs d'une montagne appelée Sinaï, le Dieu Unique lui apparaît sous l'aspect d'un buisson ardent que les flammes ne parviennent pas à consumer.« L'Unique » gronde alors : « Va dire à Pharaon qu'il laisse mon peuple s'en aller. Va. » Et Moïse ira.En Egypte, l'affrontement des deux « frères » Moïse et Ramsès, la victoire du Dieu Unique sur les dieux de pierres, la sortie d'Egypte, la traversée à pied de la Mer Rouge, puis Dieu qui écrit de sa main les Dix Commandements et enfin le retour du peuple hébreu sur la terre des Canaen, sont les épisodes les plus marquants de cet Exode qui marquera l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps.C'est cette histoire qui fait la chair du spectacle musical : LA PLUS BELLE HISTOIRE DE TOUS LES TEMPS: LE RETOUR DES DIX COMMANDEMENTS »Réservations PMR 02.40.48.97.30