Plus d'infos sur le spectacle Ca Mord ? à Herouville saint Clair

En interrogeant notre rapport à la créativité, à la (dé)consommation, dans le quotidien et dans l'imaginaire, la compagnie Murmure du Son invite à un univers poétique, drôle et onirique où se conjuguent douceur, humour et poésie. «Ça mord ?» murmure l'eau en mordillant le lobe de notre oreille. Le silence devient alors la délicieuse attente d'une onde crevant la surface. La balle goutte sur le pot et la cascade de gouttes brille dans nos yeux. Nous restons suspendus au geste d'Elle et accrochés au bras de Lui car c'est toujours un nouveau son qui les conclut. Ça frappe, frotte, claque, tique, cogne, pique, carambole et cliquetise entre un sourire charmeur et une moue boudeuse. La séduction est à fleur de pot et les grains font joli bruit en tombant dedans. Courts baisers de céramique comptant ses décibels de tendresse et une belle histoire d'amour pesant des kilos hertz. Les bébés écoutent ce que nous n'entendons plus, il nous reste à les regarder voir : tendus en avant dans nos bras, concentrés comme jamais, les yeux écarquillés vers la scène. Ce vocabulaire sans mots les captive. Hélène et Benjamin ont tout mis en oeuvre pour dire sans parler. C'est un spectacle sans parole mais pas muet, une parenthèse encadrant trois points de suspension, un dernier salut aux petites pinces de roi qui ne savent pas encore applaudir, la lumière s'éteint, un mot d'amour pas dit dans une oreille endormie.