Plus d'infos sur le spectacle Celtic Legends à Caen

ART SCENIQUE (l.140065696) présente en accord avec HERISSON PROD et RWP ce spectacle

Après le succès triomphal de 2015 ponctué par 8 représentations sold-out à l' OLYMPIA de PARIS, CELTIC LEGENDS revient sur les plus grandes scènes de France pour son 15è ANNIVERSAIRE avec un spectacle entièrement revisité ! Venez à la rencontre de la nouvelle troupe de 20 jeunes danseurs qui vous feront voyager vers les landes sauvages du Connemara. Ensemble, sur scène, ils vous raconteront l'histoire du peuple de l'île d'Emeraude avec énergie et virtuosité. Deux heures de tourbillons colorés, des danses époustouflantes chorégraphiées par la talentueuse Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels effrénés interprétés par 6 musiciens (Uillean-pipes, flûte, violon, bodhran, guitare, accordéon) le tout sous la direction musicale de Sean Mc Carthy. Laissez vous entrainer au pas de danse ! CELTIC LEGENDS 2017 – 15TH ANNIVERSARY TOUR du 11 Février jusqu'au 1er Avril , UN NOUVEAU SHOW FAMILIAL 100% LIVE qui conjugue tradition, créativité et modernité ! Réservation PMR : 02.31.73.27.02