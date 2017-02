Plus d'infos sur le concert Quatuor Psophos à Herouville saint Clair

Quatuor à cordes en fa m op. 35 - Maurice Ravel Quatuor à cordes en sol m - Claude Debussy « Ainsi la nuit » - Henri Dutilleux " Une des meilleures jeunes formations à cordes d'Europe” selon le "Times", le Quatuor Psophos (du grec « événement sonore ») est assurément un nom phare du paysage musical européen. Créé en 1997 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, il a poursuivi sa formation auprès du Quatuor Ysaÿe au Conservatoire Supérieur de Paris et du grand quartettiste Walter Levin à Bâle qui l'a marqué par sa passion, son engagement et son exigence musicale. Premier Grand Prix du Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux en 2001, le Quatuor Psophos est invité des prestigieuses salles comme le Concertgebouw d'Amsterdam ou le Wigmore Hall de Londres. "Les Folles Journées" (Nantes, Tokyo, Lisbonne), "les Prom's" et bien d'autres festivals de renom enrichissent son parcours. C'est ainsi qu'il partage la scène avec de belles personnalités musicales telles que Cédric Tiberghien, Emmanuelle Bertrand, Vladimir Mendelssohn, Renaud et Gauthier Capuçon, Nicholas Angelich, Bertrand Chamayou, Nemanja Radulovic... Lors de ses tournées en Europe, en Asie, en Afrique, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient, l'ensemble donne de nombreuses classes de maître pour partager son expérience. Le quatuor Psophos a accueilli deux nouveaux membres dans le courant de l'année 2009 : Eric Lacrouts (violon) et Guillaume Martigné (violoncelle). Un changement qui fut enrichissant tant sur le plan humain que musical. L'équilibre de ces nouvelles forces a donné à l'ensemble une sérénité qui pérennise sa maturité et sa qualité.