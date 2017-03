Plus d'infos sur le concert Kyle Eastwood à Herouville saint Clair

La Saison musicale vous convie à une soirée jazz des plus éclectique, avec Infernale Monus - Lauréat du tremplin Focus On! 2014-2015, pour fêter la sortie de leur 1er album, suivi du quintet de Kyle Eastwood. Celui-ci sera d'ailleurs présent, mercredi 1er mars au Café des Images, pour une petite conférence autour des musiques de films de son père sur lesquelles il y collaboré. Après avoir fait paraître en 1998 son tout premier disque en leader, "From There to Here", ancrant résolument ses références dans l'âge d'or du jazz orchestral des années 50, Kyle Eastwood aura passé l'essentiel des années 2000 à repousser toujours plus loin les frontières de son univers personnel en déclinant avec beaucoup d'élégance et de savoir-faire toute l'étendue de ses goûts musicaux. C'est fort de cette exploration amoureuse et érudite des multiples tendances de la pop music mondialisée la plus contemporaine, que le contrebassiste semble avoir entrepris depuis quelques temps de faire retour tant dans la forme que dans l'esprit à un jazz plus direct, lyrique et mélodique en quête d'une relation à "la tradition" à la fois réaffirmée et renouvelée. Issu de la nébuleuse coutançaise (Basse-Normandie) et biberonné au festival "Jazz sous les Pommiers" depuis son plus jeune âge, le groupe Infernale Momus s'est formé en 2011 autour de l'idée que le jazz est une musique populaire. Composé de deux saxophonistes et d'un batteur, ce trio s'autorise tout ou presque : du free jazz au funk en passant par l'afrobeat, le tout sur des rythmes colorés et décalés.