Plus d'infos sur le concert Katerine à Herouville saint Clair

ADMH (Lic 1004602) présente ce concert

Ce dixième album « Le film » », est un retour aux sources, un minimalisme de fortune qui réinitialise en profondeur et en légèreté la chanson française. Katerine croise l'intime et l'universel dans un pas de deux faussement tremblant, jamais naïf, précis, affuté et futé. Film mental pour les oreilles, constitue un nouveau geste fort, que nous aurons plaisir à découvrir sur scène ce printemps. Réservations PMR 02.31.47.96.13