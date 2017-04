Plus d'infos sur le concert Les Annees Folles à Deauville

Dans une joyeuse ambiance de guinguette, ce maelström de chansons et de chorégraphies effrénées marque la rencontre de Maurice Chevalier avec deux de ses contemporains : Charles Trenet et Arletty. Les grandes heures du music-hall des Années folles et de l'opérette ravivées par la troupe Renouveau Lyrique. “Y a d'la joie, partout y a d'la joie !” Réservation PMR : 02.31.98.66.00