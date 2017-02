Plus d'infos sur le concert Influences Latines à Deauville

CASINO BARRIERE DEAUVILLE en accord avec Castel Production présente (lic.1069085/9089/9090)

Cette rencontre de l'accordéoniste Pascal Contet et du Travelling Quartet est une petite merveille. Sublimée par de subtils jeux de lumière et apparitions dansées, cette création originale évoque la richesse musicale du tango, nourri d'influences venant des deux rives de l'Atlantique. Un mariage artistique envoûtant, entre tradition et modernité. Réservation PMR : 02.31.98.66.00