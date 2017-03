Plus d'infos sur le concert Discollection Tour à Caen

EXPERTEVENTS PRODUCTIONS (lic.2-1088937) présente ce spectacle

Venez revivre les années Disco Saturday Night Fever, les Bee Gees avec Stayin'Alive, 40 ans après, la folie du Disco est toujours bien vivante avec les titres légendaires qui nous font immanquablement danser. Sous l'impulsion d'Expertevents Productions, les icônes les plus mythiques des années Strass et Paillettes ont décidé de se réunir pour la première fois en live intégral au cours d'une grande tournée à travers toute la France. Relevant le défi, les incontournables du Disco vont nous démontrer que, s'ils sont aujourd'hui encore acclamés aux quatre coins du monde après avoir fait danser des générations depuis 4 décennies, ce n'est pas pour rien ! Un Band de dix musiciens et choristes internationaux, une troupe de danseuses dirigée par un talentueux chorégraphe, un metteur en scène dont les Staging à travers le monde ne se comptent plus, ainsi que des « pointures » aux manettes des lights, aux potards du son et aux mélangeurs de la vidéo, accompagneront les « Souverains » dans leurs Hits d'anthologie, au cours d'un show inoubliable. Venez vivre une soirée de folie, en live intégral avec, sur scène en chair et en os, les indétrônables Reines et Rois du Disco interprétant leurs tubes planétaires aux millions d'albums vendus à travers le monde. Information PMR : 02.31.73.27.02