Plus d'infos sur le spectacle 7eme Festival International à Bayeux

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE BAYEUX (Lic.1003680/81) presente

En 6 éditions, pas moins de 64 000 spectateurs sont venus applaudir les artistes du Festival Bayeusain. Tout les deux ans, l'association du Festival International du Cirque de Bayeux vous propose de découvrir une sélection des meilleurs numéros internationaux. Le temps d'une semaine à Bayeux, venez découvrir un spectacle encore plus riche en surprises, rires et émotions. Près de 17 000 spectateurs sont attendus. un orchestre de 6 musiciens accompagne l'ensemble du spectacle.Réservez sans plus attendre !